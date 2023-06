Defensie in zee met bouwers nieuwe Anti Submarine Warfare fregatten

De ASW-fregatten vervangen de huidige 4 multipurpose-fregatten (M-fregatten) van beide landen. De Nederlandse en Belgische schepen hebben inmiddels het einde van hun levensduur bereikt, al zijn ze nog inzetbaar. Het eerste fregat is voor de Koninklijke Marine en moet in 2029 inzetbaar zijn. Het tweede schip gaat een jaar later naar België. Beide resterende fregatten volgen in 2031 voor respectievelijk Nederland en België.

Van der Maat: “De verwerving van de ASW-fregatten gebeurt zoals ik dat het liefst zie: Door intensieve samenwerking, tussen landen, krijgsmachten en industrie. Het resultaat op termijn is een innovatief en krachtig wapensysteem. Daar profiteren wij als directe gebruikers van, maar ook Europa en de NAVO.”

Opsporen en bestrijden van onderzeeboten

De schepen zijn voor meerdere taken inzetbaar. Maar de nadruk ligt op het opsporen en bestrijden van onderzeeboten op afstand. Dat gebeurt onder meer met de NH90-boordhelikopter. Zowel het fregat als de helikopter kunnen een torpedo lanceren om een onderzeeboot uit te schakelen of te verdrijven. Het gaat om de Mk54-torpedo, die over enkele jaren beschikbaar is. De fregatten krijgen hybride dieselelektrische voortstuwing en worden ontworpen om zo stil mogelijk te varen. Ze zijn daardoor lastig te detecteren door onderzeeboten.

Bewapening en sensoren

De schepen worden verder uitgerust met de modernste bewapening en sensoren. Zoals de Under Water Warfare Suite. Hiermee krijgt de bemanning tijdig inzicht in de onderzeebootdreiging. Met het Above Water Warfare System zijn doelwitten boven water op te sporen en uit te schakelen. Verder komen de Naval Strike Missile voor oppervlaktedoelen en de ESSM Block 2 voor luchtverdediging aan boord.

“We zijn verheugd dat Thales weer geselecteerd is voor de levering van sensor- en vuurleidingssystemen voor een nieuwe scheepsklasse voor de Koninklijke Marine”, zei Gerben Edelijn, CEO van Thales Nederland. “De bemanning van de ASW-fregatten kan vertrouwen op ons ultramoderne Above Water Warfare System dat een effectieve verdediging biedt tegen huidige en toekomstige dreigingen.”

CEO van de Damen Shipyards Group Arnout Damen: “Met deze projecten behouden we vitale kennis in eigen land en daarmee onze plek in de wereldtop van de complexe marinebouw. Nog belangrijker: de bemanningen van de Nederlandse en Belgische marine krijgen topschepen om hun complexe taken mee uit te voeren.”

Tientallen bedrijven

Defensie koopt de systemen in bij tientallen bedrijven. Ondertekening van een aantal contracten staat rond de zomer gepland. De resterende contracten voor deze deelprojecten volgen nog dit jaar, in 2024 en in 2025 .

Met de bouw van de 2 ASW-fregatten is een investering gemoeid van ongeveer € 1,9 miljard.