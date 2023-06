Aanhoudingen en inbeslagnames in groot onderzoek naar plofkraken

Na een rechtshulpverzoek en intensieve periode van samenwerking tussen de Duitse politie en de districtsrecherche in Den Bosch, deed de politie donderdagochtend 25 instappen op verschillende locaties in de regio en op andere plaatsen in het land. Aanleiding was een rechercheonderzoek naar een reeks plofkraken in Duitsland. De politie hield drie mannen aan. Op diverse locaties werden voertuigen en goederen in beslag genomen.

De georganiseerde misdaad gaat vaak over landgrenzen heen. De recherche in Den Bosch startte naar aanleiding van een rechtshulpverzoek in samenwerking met de Duitse politie een onderzoek. Door deze intensieve samenwerking kwam een groepering in beeld die vermoedelijk vanaf maart 2022 in wisselende samenstelling verantwoordelijk is voor meer dan tien plofkraken in Duitsland. Daarbij werd alles bij elkaar ruim een miljoen euro buit gemaakt. Gedurende het onderzoek kwamen voornamelijk verdachten uit de regio Den Bosch in beeld. Verder bleek dat de verdachten zich mogelijk niet alleen bezighielden met het organiseren en uitvoeren van plofkraken, maar ook werd duidelijk dat de verdachten zich waarschijnlijk bezighielden met voertuigcriminaliteit; het omkatten van auto’s. Dat betekent dat bijvoorbeeld een gestolen auto een nieuwe identiteit krijgt door het te voorzien van het chassisnummer van een sloopauto. De locaties waar ze tijdens de actiedag naar binnen gingen, betroffen woningen, waaronder die van de verdachten, loodsen en garageboxen.

Resultaten

Behalve op diverse plekken in de stad en de regio Den Bosch en in Oss doorzochten ze ook locaties in andere delen van het land. Ze deden doorzoekingen in Amsterdam, Berkel en Rodenrijs, Ankeveen en Utrecht. Er werd gezocht naar goederen in relatie tot plofkraken, voertuigcriminaliteit en waardevolle goederen die mogelijk met crimineel geld werden bekostigd.

In een kelderbox van een flatgebouw aan de Helftheuvelpassage in Den Bosch en in een pand op een woonwagencentrum in Oss werd een hoeveelheid explosief materiaal aangetroffen. Er werden in Den Bosch woningen ontruimd en de politie zette de omgeving af. De EOD stelde het spul op beide locaties veilig en bracht het op een veilige plek tot ontploffing. Op twee locaties in Den Bosch nam de politie automatische vuurwapens in beslag. In een pand in Rosmalen werd zo’n 18 kilo chrystal meth aangetroffen, dat uiteraard ook in beslag werd genomen. Datzelfde gebeurde op een locatie in Ankeveen met een aantal auto’s die nader zullen worden onderzocht in het kader van het onderzoek naar voertuigcriminaliteit. In Amsterdam nam de politie een Audi RS6 in beslag, die mogelijk gebruikt werd bij gepleegde plofkraken. Ook in Den Bosch werd een dure auto, een Mercedes, in beslag genomen. Verder werd vanuit Oss en vanaf een locatie in Den Bosch twee waterscooters in beslag genomen. Op meerdere locaties trof de politie vuurwapens aan. Tenslotte nam de politie gegevensdragers, chemicaliën voor de productie van synthetische drugs en contant geld in beslag. Er zal naar aanleiding van aangetroffen informatie verder financieel onderzoek worden gedaan.



Verdachten

De verdachte die donderdag op verzoek van de Duitse autoriteiten bij de actie werden aangehouden, is een man uit Den Bosch 31 jaar oud. Verder werd een 19-jarige man uit Den Bosch aangehouden voor wapenbezit en een 36-jarige Bosschenaar voor het bezit van explosieven en vuurwapenbezit. Het aangehouden drietal zit vast. Voor de man die op verzoek van de Duitse autoriteiten werd opgepakt is een overleveringsprocedure gestart. Het onderzoek gaat onverminderd voort en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Samenwerking

Aan de actiedag deden in totaal zo’n 300 agenten mee. Behalve een groot aantal tactisch rechercheurs, werden onder andere de specialisten van de forensische- en digitale opsporing ingezet. De inzet op de diverse locaties in het land werd verder ondersteund door verschillende samenwerkingspartners van onder andere de Landelijke Eenheid en Defensie, zoals de Explosieven Opruimingsdienst (EOD). Ook werden speurhonden van de Douane ingezet. Verder verleende het LIV (Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit bijstand. Het LIV is een informatie- en kenniscentrum dat een bijdrage levert aan de opsporing en bestrijding van voertuigcriminaliteit. Deze samenwerkingen hebben voor een effectieve en efficiënte actiedag gezorgd.

Veel buit en veel schade

De groepering wordt onder andere verantwoordelijk gehouden voor een plofkraak in de nacht van 28 op 29 september 2022 in het Duitse Mayen. Daar is door middel van de plofkraak een geldbedrag van bijna € 115.000 buitgemaakt, waarbij aan het bankgebouw een materiële schade is toegebracht van minstens € 200.000,-. Ook wordt de groepering verdacht van een plofkraak op 27 april 2022 in Arnsberg, waarbij er bijna € 150.000 euro is buitgemaakt, maar er ook voor bijna €350.000,- schade is toegebracht aan het bankgebouw. Alle plofkraken waarvan de groepering wordt verdacht, vonden plaats in de Duitse deelstaten Sleeswijk-Holstein, Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Nedersaksen.