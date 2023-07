Almere onthult slavernijmonument op het Mandelaplein

Op het Mandelaplein is vrijdagavond het Almeerse slavernijmonument onthuld door wethouder Maaike Veeningen en leerlingen van het Poort Lyceum in traditionele kleding van verschillende culturen. Dat gebeurde tijdens de officiële herdenking van de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Caraïbische gebieden. Almere is daarmee de zevende gemeente in Nederland met een slavernijmonument.

Een bijzonder herdenkingsjaar

Het monument is er gekomen dankzij de inzet van Comité 30 juni -1 juli Flevoland, gesteund door de gemeente Almere. Het monument is een geschenk aan de stad en haar inwoners, ter gelegenheid van de start van het bijzondere herdenkingsjaar. Dit jaar is het 160 jaar geleden dat de slavernij officieel werd afgeschaft en 150 jaar dat dit feitelijk gebeurde.

Burgemeester Hein van der Loo: “Ik hoop dat dit monument een plek wordt waar mensen naartoe komen. Voor een moment van besef en bezinning. Van bezieling ook, om slavernij als meest extreme vorm van discriminatie nooit meer te laten gebeuren.”

Burgemeester Van der Loo sloot zich in zijn speech aan bij de excuses afgelopen december van de Nederlandse Staat. Van der Loo: “Van mens tot alle mensen, tot alle nakomelingen van tot slaaf gemaakten zeg ik sorry. Dat excuus is niet om een boek dicht te slaan. We zetten geen punt, maar een komma. Ook in Almere. Het verhaal van Almere achter de komma is een verhaal van samen bouwen. Samen geschiedenis schrijven. Samen leven. Want mensen maken onze stad.”

Het bronzen monument, gemaakt door Almeerse kunstenaar Patrick Mezas, is drie meter hoog. Te zien is een tot slaaf gemaakte man die zijn vrijheid heeft gekregen. Volgens Mezas staat het beeld niet symbool voor slachtofferschap, maar straalt het juist kracht en hoop uit. “Het toont het hele verhaal. De man stapt over de verschillende verschrikkelijke taferelen van de slavernij heen, waaronder ook symbolen voor de welvaart die Nederland heeft verworven door de slavernij, en gaat richting een betere toekomst met zijn kind.” Op het kunstwerk komen verschillende QR-codes. Door die te scannen, krijgen bezoekers meer informatie over het slavernijverleden.

Gedeeld verleden, samen richting de toekomst

Wethouder Maaike Veeningen (Diversiteit en inclusie): “Met de komst van het monument zetten we een komma. Het monument opent de deur voor al onze inwoners om op hun eigen moment, door het jaar heen, stil te staan bij een gedeeld verleden, een gezamenlijke geschiedenis. Dat is belangrijk om meer begrip te krijgen voor elkaar in het heden, en om samen een stap te kunnen zetten richting de toekomst.”