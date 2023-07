Aanhouding in onderzoek overlijden Steve Mahakena

Mahakena werd op 07 maart 2023 overleden aangetroffen in een woning aan het Egholm in Hoofddorp. De verdachte is alle beperkingen opgelegd, hetgeen inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Nu het een lopend strafrechtelijk onderzoek betreft en verdachte in beperkingen zit, worden over de inhoud van het onderzoek op dit moment geen nadere mededelingen gedaan.