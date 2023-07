NVWA neemt duizenden verboden afslankpillen in beslag

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft zo'n 8.000 illegale afslankpillen in beslag genomen bij verschillende verkopers. 'Dat gebeurde tijdens een actieweek gericht op de handel in deze pillen', zo meldt de NVWA dinsdag.

Harddrug amfetamine

De pillen worden onder andere verkocht onder de naam Iomax, maar ze worden ook onder andere namen aangeboden als zogeheten 'fatburners'. Uit tests blijkt dat de aangetroffen capsules en tabletten de harddrug amfetamine bevatten. Zulke afslankpillen zijn verboden in Nederland en ze kunnen ernstige bijwerkingen hebben.

Doorzoekingen

Rechercheurs en inspecteurs van de NVWA hebben op verschillende plekken in Nederland in totaal 3 woningen en 2 bedrijfspanden doorzocht. Daarbij zijn 2 verdachten aangehouden. Daarnaast heeft de NVWA 3 personen thuis bezocht, omdat er aanwijzingen waren dat zij mogelijk illegale afslankpillen verkochten. Op 2 adressen zijn relatief kleine hoeveelheden van dit soort pillen aangetroffen. Op het derde adres werden naast 1.500 capsules ook grondstoffen voor zeker nog eens 1.500 capsules in beslag genomen.

Grootschalig

Een man in de regio Haarlem wordt verdacht van grootschalige handel in illegale afslankpillen. In zijn bedrijfspand trof de NVWA ongeveer 4.500 tabletten aan. Er stonden 27 postpakketjes met afslankpillen klaar voor verzending. Rechercheurs hebben in zijn woning 20.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op de bankrekeningen van de verdachte.

Hardleers

De NVWA heeft in Rotterdam 2 verdachten van de verkoop van illegale afslankpillen aangehouden. Rechercheurs hebben een bedrijfspand, 2 woningen, een garagebox en 3 auto's doorzocht. Daarbij hebben ze ruim 1.800 Iomax-capsules en een hoeveelheid anabolen in beslag genomen. Ook heeft de NVWA ruim 20.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Deze verdachte is vorig jaar ook al aangehouden op verdenking van de handel in illegale afslankpillen. Toen werden 300 Iomax-capsules en verschillende soorten anabolen bij hem aangetroffen.

Niet gebruiken

De NVWA raadt met klem af om afslankpillen als Iomax te kopen en te gebruiken, omdat ze onveilig zijn. De pillen die de NVWA tot nu toe heeft aangetroffen bevatten amfetamine. Al na 1 tablet kunnen bijwerkingen optreden, zoals hartkloppingen, pijn op de borst, misselijkheid, hoofdpijn en opgejaagd gedrag. Verschillende gebruikers hebben een hersenbloeding gehad na het gebruik van Iomax of pillen met dezelfde ingrediënten. Gebruikers wordt dringend geadviseerd onmiddellijk te stoppen met het slikken van deze pillen en bij lichamelijke klachten naar de huisarts te gaan. Eventuele overgebleven pillen kunnen als klein chemisch afval worden ingeleverd bij een gemeentelijke milieustraat.

Meld verkopers

Afslankpillen zoals Iomax zijn niet in de winkel te koop, maar alleen online verkrijgbaar. De NVWA roept gebruikers op om te melden waar zij deze pillen hebben gekocht. Zo kan de NVWA gericht optreden en consumenten beschermen. Melden kan via het Klantcontactcentrum. Meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Blijft u liever anoniem, dan kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen van de NVWA-IOD.