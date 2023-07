Auto's botsen in Drentse Mantinge

Hulpverlening

Twee ambulances en politie kwamen voor de hulpverlening ter plaatse. Op de locatie waren twee auto`s met elkaar in botsing gekomen. Hoeveel gewonden er zijn gevallen is nog niet bekend. In beide ambulances zijn de verpleegkundigen druk bezig.

Onderzoek

De oorzaak van het ongeval is niet duidelijk en zal door de politie in kaart worden gebracht.