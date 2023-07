Caroline van der Plas opnieuw gevraagd om lijsttrekker te worden voor BBB

BBB grootste bij Provinciale Staten

Caroline van der Plas (56) is medeoprichter van BBB en is sinds 2021 fractievoorzitter van de BBB-fractie in de Tweede Kamer. In dat jaar deed BBB voor het eerst mee aan de verkiezingen en ook toen was zij lijsttrekker. Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten werd BBB in alle provincies van Nederland de grootste.

'Megatrots'

'Top, dat ik weer kandidaat lijsttrekker mag zijn' zegt Caroline. 'Het Kamerwerk is het allermooiste werk dat ik ooit gedaan heb. En wat de toekomst verder brengt, dat besluit ik op een later tijdstip. Dat BBB en het geluid dat we brengen tot nu toe zoveel mensen heeft geraakt, is iets wat we met een kleine club mensen hebben weten te bereiken. Op al die mensen ben ik megatrots en ook dat de kerngroep nog steeds bij ons is. Super dat ik weer onderdeel kan en mag zijn van de verdere uitbouw van BBB en daarmee de veranderingen die hard nodig zijn in de Nederlandse politiek en samenleving. Natuurlijk hebben onze leden de laatste stem, maar ik ben nu al heel blij', aldus Van der Plas

Definitieve BBB-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer vastgesteld in september

De bevestiging van het lijsttrekkerschap van Caroline van der Plas vindt plaats in de Algemene Ledenvergadering van BBB in september. In die vergadering wordt ook de definitieve BBB-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer vastgesteld. Hiervoor zijn ruim 500 aanmeldingen binnengekomen, de aanmeldtermijn is nu gesloten. De vertrouwenscommissie maakt een selectie en sollicitatiegesprekken vinden in de maanden juli en augustus plaats.