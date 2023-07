Man (43) doodgeschoten in Amsterdam-Noord, 2 verdachten aangehouden

Dinsdagmiddag is bij een schietincident op het Vikingpad in Amsterdam-Noord een dodelijk slachtoffer gevallen. 'De 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats liep in eerste instantie zwaar letsel op en overleed niet veel later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen', zo laat de politie woensdag weten.

'Twee aanhoudingen maar waarschijnlijk niet de schutter'

'Direct na het incident hielden agenten twee verdachten aan, maar geen van beiden is vermoedelijk de schutter geweest', aldus de politie. De recherche is daarom dringend op zoek naar mensen die meer informatie hebben over (de toedracht van) de zaak.

Parkeerplaats Vikingpad

Het schietincident vond rond 16.00 uur plaats op het Vikingpad nabij de parkeerplaats daar. Wat er zich precies heeft afgespeeld en waarom, staat nog niet vast. Getuigen hoorden een harde knal, zagen vervolgens dat een gewonde man een rode auto in werd getrokken en dat dit voertuig snel wegreed.

Slachtoffer in ziekenhuis overleden

Toen gealarmeerde agenten ter plaatse niemand aantroffen, startten ze een onderzoek in de omgeving en kort daarna werd duidelijk dat de gewonde man naar een ziekenhuis was gebracht. De betrokken rode auto werd daar ook aangetroffen en in beslag genomen. Niet lang daarna bleek dat het slachtoffer in het ziekenhuis was komen te overlijden.

Aangehouden verdachten

Naar aanleiding van het schietincident zijn nog diezelfde dag twee verdachten aangehouden. Het gaat om mannen van 37 en 38 jaar oud uit Almere. Hun rol bij de beschieting wordt verder onderzocht, maar de recherche vermoedt dat geen van beiden de schutter is geweest. Omdat de verdachten op dit moment in alle beperkingen zitten, deelt de politie geen verdere informatie over de verdenkingen tegen de twee.

Oproep (specifieke) getuigen

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) is verantwoordelijk voor het onderzoek naar de beschieting. Rechercheurs houden zich nu onder andere bezig met het horen van getuigen en het achterhalen van camerabeelden. Uit de reeds beschikbare informatie blijkt dat er na het schietincident waarschijnlijk een relevante getuige is weggefietst van de plaats delict. De politie heeft deze persoon nog niet kunnen spreken. De recherche komt graag in contact met deze fietser. Alle andere getuigen in deze zaak wordt ook opgeroepen om zich bij de politie te melden.

Camerabeelden IJdoornlaan

Daarnaast zoekt het onderzoeksteam op dit moment dringend naar camerabeelden van de IJdoornlaan die gemaakt zijn rond het tijdstip van de beschieting. Woont u aan de IJdoornlaan en heeft u camerabeelden van dinsdagmiddag? Neem dan contact op met de politie.