Politie treft pakketten cocaïne aan in woning en houdt bewoner aan

De politie kwam de verdachte op het spoor in een lopend onderzoek naar druggerelateerde feiten in Almere. Dit onderzoek resulteerde in de doorzoeking in de woning. Tijdens de huiszoeking werden meerdere kilo’s cocaïne, contant geld en een voertuig in beslag genomen.