Brand op vrachtschip bij Ameland kan nog dagen tot weken duren [VIDEO]

De brand die dinsdagavond even voor middernacht uitbrak op het grote vrachtschip 'Fremantle Highway' op de Noordzee op bijna 30 kilometer ten noorden van Ameland kan nog dagen gaan duren. Dat meldt de Kustwacht woensdag. Aan boord waren 23 bemanningsleden. Het vaartuig voer op dat moment 27 kilometer ten noorden van Ameland. De oorzaak van de brand is onbekend. De bemanningsleden zijn geëvacueerd en naar de wal gebracht.

Drie scenario's

Er wordt wat betreft de situatie nu rekening gehouden met drie scenario's. In het ergste geval kan het schip zinken maar op dit moment is de situatie redelijk stabiel ondanks dat het schip iets is gekanteld.

Sleeplijn aanleggen

Als dat mogelijk is wordt het schip weggesleept maar dan moet er wel eerst een sleeplijn worden aangelegd die aan het schip moet worden vastgemaakt en daarvoor moeten er dus mensen aan boord van het schip gaan en op dit moment is het nog onzeker of dat veilig kan gebeuren.

Uit laten branden

Als het schip niet kan worden weggesleept is er nog de optie om het schip uit te laten branden maar dat kan nog dagen en mogelijk weken gaan duren.

Update 13.00 uur: Schip wordt aan buitenzijde gekoeld

De Guardian en Nordic proberen de zijkanten van het schip af te koelen met brandblusinstallaties. De Nordic wordt straks afgelost door de Fairplay 30. De brand aan boord van de Fremantle Highway kan nog niet geblust worden.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) is nauw betrokken bij de situatie bij het brandende vrachtschip en bekijkt samen met de Kustwacht en bergingsbedrijven wat er precies moet gebeuren als het schip weggesleept en geborgen moet worden. 'We zetten alles op alles om de schade voor mens en omgeving zoveel mogelijk te beperken', aldus Rijkswaterstaat.

Scheepvaartroute is vrij

De rederij heeft een bergingsmaatschappij opdracht gegeven het brandende schip te bergen zodra dit mogelijk is. RWS heeft inmiddels een schip op locatie en houdt onder andere toezicht op het bergen. De scheepvaartroute is vrij toegankelijk. Meet- en oliebestrijdingsvaartuig MS Arca is onderweg en zal er aan het eind van de middag zijn, Barend Biesheuvel ligt ter ondersteuning vlakbij en de Frans Naerebout is ook onderweg om eventuele boeien te plaatsen.

Sleepverbinding

Een bergingsbedrijf heeft specialisten naar de sleper Guardian gebracht. Dit voor het onderzoeken van mogelijkheden om een sleepverbinding tot stand te brengen. De huidige verbinding met de sleper Hunter is alleen een noodverbinding om het schip op zijn plaats te houden. Die kan niet gebruikt worden om het schip eventueel te verslepen.

Update 16.00 uur: MS Arca uit voorzorg naar brandend schip

De MS Arca van de Kustwacht gaat uit voorzorg richting de brandende Freemantle Highway. Mocht er eventueel olie lekken, dan is dit bestrijdingsvaartuig ter plaatse.