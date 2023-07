Bergers aan boord van nog brandende vrachtschip Ameland voor nieuwe sleepverbinding

Temperatuur sterk gedaald

'In de loop van de ochtend bleek na metingen door de bergers dat de temperatuur aan boord van de sterk gedaald is. De brand woedt nog steeds maar neemt af. De rook wordt ook minder', aldus de Kustwacht

Bergers aan boor gegaan

Door deze afname van temperatuur ontstond een veiligere situatie voor de bergers om aan boord te gaan. De bergers zijn via de Multrasalvor 4 aan boord gegaan van de Fremantle Highway.

Nieuwe stevigere sleepverbinding aangelegd

Het is de bergers gelukt om een nieuwe, stevigere sleepverbinding tot stand te brengen via de bovenkant van het schip. Hierdoor kan het schip beter verplaatst en onder controle gehouden worden. De bergers blijven niet aan boord van de Fremantle Highway maar gaan terug naar de bergingsschepen. De sleepverbinding is met de Fairplay 30. De eerder sleepverbinding die meer aan de onderkant van het vrachtschip zat is losgehaald en verwijderd.

Verschillende scenario's

Rijkswaterstaat bekijkt verschillende scenario’s om vervolgstappen te bepalen. De Fremantle Highway bevindt zich op dit moment 23 kilometer noord van Terschelling, tussen de vaarroutes.