Woningoverval aan de Helper Oostsingel in Groningen

Op zaterdagochtend 29 juli kreeg de politie rond 9.30 uur melding van een woningoverval aan de Helper Oostsingel in Groningen. De politie is op zoek naar twee verdachten.

De verdachten bedreigden de bewoner met een mes. Het gaat om twee mannen. Op dit moment is er helaas nog niet meer over hun signalement bekend. De mannen wisten een geldbedrag mee te nemen en gingen er vandoor. De politie is op zoek naar hen. Vermoedelijk zijn zij gevlucht op een scooter.