1,5 jaar cel voor het voorbereiden van levensgevaarlijke overzeese tocht met migranten

Politieagenten zagen in december 2022 tijdens hun surveillancedienst op de snelweg A67 ter hoogte van Lierop een auto met een Duits kenteken dat als gestolen stond geregistreerd. De bestuurder werd staande gehouden en legitimeerde zich met een vals internationaal rijbewijs. In de kofferbak van de auto troffen agenten een opblaasbare boot, een buitenboordmotor, meerdere jerrycans met benzine, een fles motorolie en 40 reddingsvesten aan.

De verdachte ontkent dat hij wist van de nautische goederen in de auto. Hij zou door een Duitse vriend zijn gevraagd naar Duinkerke in Frankrijk te rijden. In ruil daarvoor mocht hij gratis de overtocht naar Engeland maken. De goederen lagen in de kofferbak, onder een deken, en zou hij niet hebben gezien. De rechtbank passeert de verklaringen van de verdachte, omdat hij steeds zeer tegenstrijdig en wisselend verklaarde al naar gelang de vragen die hem werden gesteld en de informatie die hem werd voorgehouden. Volgens de rechtbank wist de verdachte wel degelijk wat hij vervoerde.

Vingerafdrukken

Zo zaten zijn vingerafdrukken op een van de vuilniszakken waarin de reddingsvesten zaten en waren de zakken niet allemaal goed gesloten, waardoor een aantal vesten zichtbaar was. Daarbij lagen in de auto naast de verdachte, in het volle zicht, een jerrycan met benzine en een fles motorolie.

Ook verstuurde hij berichten waaruit bleek dat hij met een auto vol goederen onderweg was naar Duinkerke, een locatie waarvan algemeen bekend is dat daar vaak de illegale oversteek naar Engeland wordt gemaakt door immigranten.

Hij mocht gratis oversteken, waar anderen 3.000 Engelse ponden voor de reis moesten betalen. Het kan daarom niet anders dan dat de verdachte wist dat hij bezig was met de voorbereiding van mensensmokkel.

Levensgevaarlijk

De verdachte wilde migranten de mogelijkheid geven om met een kleine rubberboot Het Kanaal over te steken. Een rubberboot met buitenboordmotor, met daarin vaak te veel personen, heeft nauwelijks diepgang en is niet zeewaardig. Daarbij is Het Kanaal de drukst bevaren zeeroute ter wereld en de kleine bootjes worden door grote (container)schepen niet opgemerkt, met alle risico’s van dien. Duidelijk is dat deze overtocht levensgevaarlijk is en in veel gevallen fataal afloopt.

Kleine kans op succesvolle oversteek

De oversteek wordt ondernomen door mensen die niet op een legale manier Europa of Engeland binnen kunnen komen en daarom bereid zijn onverantwoord grote risico's te nemen en daarvoor fors te betalen. De mensensmokkelaars maakten daar een verdienmodel van. Zij maken misbruik van de nood waarin mensen verkeren om er zelf financieel beter van te worden. In plaats van ervoor te zorgen dat deze kwetsbare groep veiligheid vindt, stellen de smokkelaars deze mensen doelbewust bloot aan levensgevaarlijke risico's, waarbij de kans op een succesvolle overtocht klein is. De verdachte had hierin zijn aandeel.

De mensensmokkelaars ondermijnen het overheidsbeleid in Nederland en andere landen, veroorzaken onrust en gevoelens van onveiligheid in die landen en stellen de overheden voor hoofdbrekens hoe dit fenomeen tegen te gaan. Al met al vindt de rechtbank een celstraf van 1,5 jaar op zijn plaats. Ook krijgt de verdachte de auto en de nautische goederen niet terug.