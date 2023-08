Onderzoeksraad start onderzoek naar hulpverlening na brand vrachtschip Fremantle Highway

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat een verkennend onderzoek starten na het uitbreken van een brand aan boord van het vrachtschip Fremantle Highway in de nacht van 25 op 26 juli 2023 boven Ameland. 'Dit verkennende onderzoek richt zich in ieder geval op de manier waarop de hulpverlening direct na de brand op gang kwam en zich ontwikkelde', zo laat de raad maandag weten.

Verkennend onderzoek

Chris van Dam, voorzitter Onderzoeksraad: 'Bij dit verkennend onderzoek hebben we dezelfde bevoegdheden als wanneer we besluiten tot een definitief onderzoek, zo kunnen we diverse betrokkenen interviewen. Als de resultaten uit dit verkennend onderzoek daar aanleiding toe geven besluiten we eventueel om het onderzoek door te zetten.'

Onderzoek brand

Het onderzoek naar de brand aan boord van het vrachtschip, waarbij een bemanningslid omkwam, wordt geleid door de Panamese autoriteiten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid werkt al samen met Panama bij dat onderzoek. Het verkennend onderzoek naar de hulpverlening vindt plaats naast het Panamese onderzoek naar de brand.