Aantal nieuwbouwwoningen groeit de laatste jaren flink

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tonen aan dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen de afgelopen jaren fors is toegenomen. Het is een resultaat van het beleid vanuit de overheid. Verwacht wordt dat het aantal nieuwbouwwoningen de komende jaren verder groeit. In 2022 werden meer dan 74.000 woningen opgeleverd, wat het hoogste aantal is sinds 2012. Ook in 2019, 2020 en 2021 werden al meer dan 70.000 huizen gebouwd. Naast de nieuwbouwwoningen binnen projecten van grote projectontwikkelaars, kiezen mensen voor het ontwerpen en laten bouwen van een eigen pand op een aangekochte kavel. Eenvoudig is dat niet; bij de realisatie van een woning komt veel kijken. Denk aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012, onder meer op het gebied van de meterkast, ventilatie en natuurlijke lichtinval.