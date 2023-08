Vliegbasis Leeuwarden na grondige baanrenovatie weer open voor vliegverkeer

Vliegverkeer sinds april stil

Door de renovatiewerkzaamheden lag het vliegverkeer op en vanuit Leeuwarden sinds april volledig stil. Het werk was nodig zodat alle gevechtsvliegtuigen ook in de toekomst veilig kunnen opstijgen en landen. Eens in de 10 jaar wordt daarvoor de asfaltlaag vernieuwd. De werkzaamheden zijn volledig volgens planning verlopen.

Anti-skid toplaag

Het werk was dit keer omvangrijk. Er is namelijk ook een nieuwe zogeheten anti-skid toplaag aangebracht. Deze laag is ruwer dan gewoon asfalt, waardoor toestellen tijdens het landen meer grip hebben. Daarnaast is 11 kilometer aan afwateringsgoten vervangen. Voor de ledverlichting is in totaal 60 kilometer aan bekabeling aangebracht.

Vliegtuig-afreminstallaties (VAI’s)

De banen zijn daarnaast een stukje veiliger gemaakt. Er zijn 4 nieuwe vliegtuig-afreminstallaties (VAI’s) geplaatst. Dit zijn veiligheidssystemen aan het begin en einde van een start- en landingsbaan. De VAI brengt gevechtsvliegtuigen zoals de F-35 in geval van een calamiteit tijdens de start of landing veilig tot stilstand. Voor de afreminstallaties en elektromotoren heeft het Rijksvastgoedbedrijf 8 kelders plus aanverwante infrastructuur gebouwd.

F-35-squadron

Het F-35-squadron is met het voltooien van de werkzaamheden weer thuis. De eerste toestellen landden kort na de heropening. De mannen en vrouwen waren de afgelopen periode gestationeerd op Vliegbasis Volkel. Daar werd het trainingsprogramma voortgezet. Ook werden F-35-vliegers voor het eerst ingezet in NAVO-verband. Zij bewaakten enkele weken het luchtruim van het bondgenootschap vanuit Polen. Verder stond er in de afgelopen periode een uitgebreide oefening boven Scandinavië op de agenda.