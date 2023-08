Oplettende burger vindt vermiste Samed in Delden

De vermiste Samed is maandag in goede gezondheid aangetroffen in het Overijsselse Delden. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Oplettende burger

'Een oplettende burger zag de man en herkende hem. Toen hij hem aansprak gaf hij aan dat hij Samed was. De melder heeft de politie gebeld en ter plaatse bleek dat het de vermiste man was', aldus de politie. De man is meegenomen naar het bureau en zal met zijn familie herenigd worden.

Nog veel vragen

Er is nog veel onduidelijk en er zijn nog veel vragen. In verband met privacy kan de politie op dit moment niet veel meer informatie delen. 'We zijn blij dat er een eind is gekomen aan de zoektocht, en dat hij leven is teruggevonden', laat de politie weten.

Intensief gezocht

Er is veel en intensief gezocht naar Samed. 'We willen in het bijzonder de familie bedanken voor hun inzet. Verder bedanken we iedereen die op welke manier dan ook heeft meegezocht naar Samed', aldus de politie.