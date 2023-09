RWS gaat proberen om jukken 7 en 8 weer te plaatsen bij stuw Grave

Rijkswaterstaat is zaterdagochtend weer gestart met herstelwerkzaamheden aan de stuw bij Grave waar vrijdag een keerschot wegklapte en daardoor water door de stuw wegstroomd.

Keerschot nog vast aan kabels

Het keerschot is op dit moment door het gat in de stuw geduwd naar de achterkant van de stuw. Het keerschot zit met kabels nog vast en ligt nog steeds in de weg. Daardoor kunnen de jukken 7 en 8 nog niet worden teruggeplaatst.

Kabels doorbranden

Het kraanschip wordt op dit moment gepositioneerd om de kabels waar het keerschot nog aan vast ligt, door te branden met een snijbrander. De voorbereidingen voor het branden lopen. Als de kabels zijn doorgesneden dan zal een kraanschip het keerschot wegtrekken.

Onderwatercamera's

Rijkswaterstaat gaat tevens onderwaterinspecties doen waarbij onderwatercamera’s worden gebruikt doen om te controleren of er schade is aan de constructie van de stuw onder de waterlijn.

Update zaterdag 2 september 12.45 uur: Het keerschot is los

'Het keerschot is los. Het schot ligt nu op zo’n 100 meter van de stuw op de bodem van de Maas. Het kraanschip probeert het schot nu te bergen. Inmiddels is ook de onderwaterinspectie gestart. Op basis van de beelden die daaruit komen, kunnen we hopelijk snel starten met het terugplaatsen van de jukken', zo laat Rijkswaterstaat zojuist weten.

Update 15:50 uur: Drukverlaging jukken 7 en 8

Om de druk te verlagen in het gat bij de jukken 7 en 8, moeten tijdelijk andere schotten (schuiven) getrokken worden. Dit gaat ertoe leiden dat de waterstand iets sneller zal dalen dan de afgelopen uren. Hierna wordt geprobeerd de jukken 7 en 8 te plaatsen waarna ook de schotten op hun plekken kunnen.