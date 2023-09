Vrouw (26) omgekomen bij verkeersongeval op A59 bij Waspik

Achter op vrachtwagen gereden

Hulpdiensten werden woensdag rond 10.00 uur gealarmeerd dat er een ongeval was gebeurd op de A59 ter hoogte van Waspik. De auto van de vrouw is hier vermoedelijk achterop een vrachtwagen gereden. 'De bestuurster is ter plekke aan haar verwondingen overleden', aldus de politie die op de plek van het ongeval onderzoek gedaan heeft naar de precieze toedracht. De weg is hiervoor afgesloten geweest.