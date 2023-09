Verzoek van OR Big Bazar tot benoeming herstructureringsdeskundige afgewezen

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, heeft in een beschikking van vandaag het verzoek van de OR van Big Bazar tot benoeming van een herstructureringsdeskundige afgewezen.

Verzoek afkoelingsperiode ook afgewezen

Naast het verzoek om een herstructuringsdeskundige aan te wijzen, had de OR de rechtbank ook verzocht om het instellen van een afkoelingsperiode. Ook dit verzoek is afgewezen.

Benodigde kapitaalinjectie niet verkregen

Voor toewijzing van beide verzoeken is vereist dat Big Bazar aan haar lopende verplichtingen kan voldoen. De hiervoor benodigde kapitaalinjectie, die afkomstig zou moeten zijn uit de verkoop van haar Belgische dochtermaatschappij, is echter niet verkregen. Dat betekent dat ook nu de conclusie is dat Big Bazar niet in staat is om de komende tijd aan haar lopende verplichtingen te voldoen.