Vrouw die ruim 3000 keer onnodig 112 belde aangehouden

Een veelbeller die sinds februari dit jaar de 112-centrale lastigviel met valse meldingen, is aangehouden. Een 57-jarige vrouw uit Velp belde duizenden keren naar het noodnummer. De politie was al langere tijd op zoek naar deze vrouw. Dankzij een vergissing van de vrouw, kwamen we haar op 21 september op het spoor.

De vrouw belde met een telefoon zonder simkaart. Met de hulp van diverse instanties kon de politie wel achterhalen uit welke omgeving de telefoontjes kwamen, maar vonden ze nog geen concreet adres. Ook in de ochtend van 21 september belde de vrouw anoniem naar 112, alleen dit keer ook met haar privételefoon. De oplettende centralist legde meteen de link met de eerder ontvangen neptelefoontjes.

Het adres kon uitgelezen worden en onze collega’s troffen vervolgens de vrouw aan in haar woning in Velp. Hier verleende zij alle medewerking, gaf eerlijk toe dat zij de beller was en werd haar telefoon in beslag genomen. De politie gaat de toedracht nu verder onderzoeken, waarna ook vervolgstappen worden bepaald. Hulpverlening wordt daarbij niet uitgesloten.