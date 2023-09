Oplettende buren horen rookmelder

Oplettende buren in Gasselternijveen hoorde vrijdagmorgen even na acht uur het geluid van een rookmelder en gingen op onderzoek uit. Deze bleek vanuit de woning naast hun te komen.

De gealarmeerde brandweer was snel ter plaatse en constateerde dat er een versiersel rond een kaars had vlamgevat. Het vuur was snel onder controle, maar de woning liep enige roetschade op.