NVWA haalt opnieuw 8 honden weg bij Brabantse fokker

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op vrijdag 22 september opnieuw 8 honden in bewaring genomen bij een Brabantse fokker. Eerder nam de NVWA hier al 650 honden in bewaring, omdat zij in zeer slechte omstandigheden werden gehouden. Ook loopt er een strafrechtelijk onderzoek tegen deze fokker.

De NVWA werkt nauw samen met de gemeente Eersel om ervoor de zorgen dat deze fokker stopt. De gemeente doet dat op basis van het bestemmingsplan. De fokker mag op deze locatie namelijk geen honden houden. Inmiddels heeft de gemeente daarom voor € 25.000 aan dwangsommen opgelegd. Ondanks dat zijn er opnieuw 8 honden aangetroffen op deze locatie.

Honden kunnen niet wachten

De gemeente Eersel heeft deze week aangekondigd de honden weg te halen. Om dit te kunnen doen, moet de gemeente een lang juridisch traject doorlopen. Zolang dat loopt, kan de gemeente de honden niet weghalen.

De honden kunnen niet wachten op dat traject. Bij een inspectie afgelopen maandag troffen NVWA-inspecteurs de dieren aan in slechte huisvesting. Ook zagen inspecteurs angstige honden. Daarom is de NVWA meteen op zoek gegaan naar geschikte opvangplaatsen. Nu die zijn gevonden, heeft de NVWA de 8 honden in bewaring genomen. De NVWA blijft de situatie bij deze fokker, samen met handhavingspartners, in de gaten houden.