Verdachte aangehouden na steekincident

Op zaterdag 23 september 2023 om 23.25 uur kwam de eerste melding binnen bij het operationeel centrum. Die werden snel gevolgd door meerdere telefoontjes over het feit dat er een man was neergestoken op de Haagdijk. De verdachte was gevlucht. De hulpdiensten werden met spoed naar de Haagdijk gestuurd waar omstanders het bloed probeerde te stelpen.

Verwondingen

Toen de agenten ter plaatse kwamen konden ze kort met het slachtoffer praten voordat ambulancepersoneel zich over hem ontfermde. De 37-jarige man uit Breda gaf aan vanuit het niets enkele malen in zijn benen te zijn gestoken door een voor hem onbekende man. Hij kon een summier signalement geven. De straat werd afgezet en een zoekactie werd opgestart. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Aanhouding

Enkele straten verder, op de Markendaalseweg, zagen agenten een man lopen die voldeed aan het signalement. De verdachte had een mes in zijn hand. Hij reageerde niet op het aanroepen van de agenten en liet het mes niet vallen. Na gebuikt van een stroomstootwapen kon de verdachte veilig geboeid worden. De man had bloedsporen op zijn handen en kleding. Het mes werd in beslag genomen. Hierna werd de 30-jarige man naar het bureau gebracht. De recherche gaat de zaak verder onderzoeken.