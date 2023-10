Voor 380 kilo cocaïne met straatwaarde van 28,5 miljoen euro onderschept in haven van Vlissingen

Zaterdagmiddag 30 september is ruim 380 kilo cocaïne, met een straatwaarde van 28,5 miljoen euro, onderschept in de haven van Vlissingen. 'De drugs zaten in tassen die waren vastgemaakt aan boeien en in een pallet in een loods', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).