ACM: toename aantal vaste energiecontracten tegen een lagere prijs

Steeds vaker gekozen voor vast contract

Steeds meer consumenten kiezen voor een vast contract voor elektriciteit en gas met een langere looptijd. Er is nog 1 leverancier die energiecontracten aanbiedt voor gas én elektriciteit met prijzen boven het prijsplafond.

Prijsontwikkeling

In de monitor valt op dat de prijzen voor elektriciteit en gas zijn gedaald ten opzichte van augustus. Variabele contracten zijn ruim 1,5% gedaald. Vaste contracten zijn afhankelijk van de looptijd 3 tot 4% gedaald. Voor vaste contracten is deze daling de grootste prijsdaling sinds mei van dit jaar, voor variabele contracten sinds juni. Dit valt op, aangezien de prijzen in augustus juist waren gestegen.

Prijsplafond

Het aanbod van contracten onder het prijsplafond blijft toenemen. HEM is de enige leverancier die met zijn tarieven voor een nieuw vast contract voor gas én elektriciteit boven het prijsplafond zit. Vorige maand waren er nog 3 aanbieders met tarieven voor vaste contracten boven het prijsplafond. De consumenten met een contract boven het prijsplafond betalen vanaf 1 januari 2024 weer gewoon de prijs die in hun contract staat als ze voor die tijd niet zijn overgestapt.

Overstapgedrag

De ACM ziet dat de mate van overstappen van energieleverancier nog steeds op een aanzienlijk lager niveau ligt dan voor de energiecrisis. In de monitor is duidelijk te zien dat de laatste twee maanden steeds meer mensen een vast contract afsluiten. Sinds er begin dit jaar weer vaste contracten op de markt werden aangeboden, kwamen er maandenlang zo’n 100.000 huishoudens per maand netto bij op een vast contract. De laatste 2 maanden is dit meer dan 200.000 per maand. Wel hebben nog altijd bijna 900.000 minder huishoudens een vast contract dan eind december 2022. De ACM ziet ook een toename in wervingsactiviteiten. Bij het aanbod van nieuwe contracten ziet de ACM zowel een toename van bonussen als van aanbod op vergelijkingswebsites.