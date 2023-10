Politie bevestigt dat gevonden lichaam aan de Veemkade vermiste Sam (29) betreft

De politie heeft woensdagmiddag in Amsterdam, tijdens de zoektocht naar de sinds zaterdag 14 oktober vermiste Sam (29), in het water aan de Veemkade een lichaam gevonden.

Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ)

Op dit moment is het nog niet duidelijk of het om de vermiste 29-jarige Amsterdammer gaat. Het lichaam werd rond 14.30 uur gevonden door het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) in de IJ-haven in de omgeving van de Veemkade. Daar zou de Amsterdammer voor het laatst zijn gezien.

Identificatie

Het lichaam dat nu is gevonden zal eerst moeten worden geïdentificeerd voordat met zekerheid kan worden vastgesteld dat het om de vermiste Sam gaat.

Update 17.25 uur

De politie heeft zojuist bekendgemaakt dat het lichaam dat woensdagmiddag in het water bij de veemkade is gevonden de vermiste 29-jarige Sam betreft. 'Uit onderzoek is gebleken dat Sam niet door een misdrijf om het leven is gekomen maar meer dan vermoedelijke sprake is van een noodlottig ongeval', aldus de politie.