Politie ontdekt duizenden XTC-pillen in bedrijf

In een bedrijf aan het Verdunplein in Eindhoven ontdekte de politie dinsdagmiddag een grote hoeveelheid harddrugs. Het gaat vermoedelijk om duizenden XTC-pillen. Ook zijn er zogeheten grondstoffen voor de productie van XTC aangetroffen. Een 51-jarige Eindhovenaar is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij deze drugsvondst.