Staatssecretaris mocht tijdelijke bescherming derdelanders Oekraïne beëindigen

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid was bevoegd om de tijdelijke bescherming die door Nederland werd geboden aan derdelanders, gevlucht uit Oekraïne, te beëindigen. Dit is niet in strijd met het Unierechtelijke rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel. Zo oordeelde de Vreemdelingenkamer van de rechtbank Noord-Nederland in een zaak van een Nigeriaanse vrouw die beroep had aangetekend tegen het besluit van de staatssecretaris.