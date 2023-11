Netbeheerders gaan fors investeren

De Nederlandse netbeheerders presenteren vandaag hun meest ambitieuze investeringsplannen ooit. Niet eerder werd zoveel geïnvesteerd in onder andere het uitbreiden en onderhouden van de elektriciteits- en gasnetten. Ook Liander maakt recordplannen: in de periode 2024-2026 gaat het om ruim 4 miljard euro. Het investeringsplan laat een toename van 16% zien ten opzichte van het vorige plan.

Tegelijkertijd zit Nederland in de grootste verbouwing van het energiesysteem en gaan de ontwikkelingen sneller dan netbeheerders de elektriciteitsnetten kunnen uitbreiden. Zonder versnelling in de uitvoering voorziet Liander dat niet al het benodigde werk op tijd uitgevoerd kan worden. Het gaat om zo'n 25% van het totale werkpakket.

De elektriciteitsnetten staan onder druk. Consumenten rijden, verwarmen en koken steeds vaker elektrisch. En ook grote, industriële klanten elektrificeren hun fossiele processen op grote schaal. Dat is allereerst goed nieuws voor de energietransitie, maar er zijn verregaande netuitbreidingen nodig om al deze klanten te kunnen helpen. Op steeds meer plekken is de maximale capaciteit van het net namelijk bereikt of in zicht. Om te bepalen waar en wanneer de energie-infrastructuur wordt aangelegd, uitgebreid en onderhouden, publiceren de netbeheerders elke twee jaar hun investeringsplannen. Hierin staat welke projecten in de komende 10 jaar opgeleverd worden en hoeveel investeringen daarmee gemoeid zijn.

In de periode tot 2033 verwacht Liander om bijna 40.000 kilometer elektriciteitskabel te leggen, 23.000 transformatorhuisjes te plaatsen en te vernieuwen, 48 nieuwe, grote elektriciteitsverdeelstations te bouwen en 49 uit te breiden. En nog eens 62 kleinere elektriciteitsstations te bouwen en 82 uit te breiden.