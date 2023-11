Truck raakt vast in de berm

Vrijdagmorgen is een vrachtwagen van een afvalverwerking bedrijf in de berm geraakt op de Ingenieur W.I.C van Veelenweg de N379 bij Gasselternijveen.

Vast

Hoe dit kon gebeuren is niet bekend. Getuigen verklaarden dat de vrachtwagen een slingerende manoeuvre had gemaakt en daarna vast kwam te zitten in de bermsloot aan de linkerzijde van de weg. Bij dit ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Tijdens de berging door Willem Keizer uit Stadskanaal was de weg tijdelijk afgesloten. De chauffeur kwam met de schrik vrij.