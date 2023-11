Politie houdt minderjarige verdachte aan voor mishandeling Baudet

Maandagavond heeft de politie een minderjarige jongen uit de gemeente Groningen aangehouden in verband met mishandeling van Thierry Baudet.

Café

De mishandeling vond maandagavond rond 18.00 uur plaats in een café aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen.

Ziekenhuis

Baudet is naar het ziekenhuis gegaan voor behandeling aan zijn verwondingen. Er is aangifte gedaan.

Onderzoek

Kort na het incident heeft de politie de verdachte aangehouden. 'Hij wordt verhoord. De politie is een onderzoek gestart naar het incident. We spreken onder meer met getuigen en we bekijken beelden', aldus de politie.