Overleden bewoner verantwoordelijk voor de woningbranden

Het gaat om, zoals al werd verondersteld, inderdaad om de 59-jarige bewoner. Het politieonderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat hij zelf de branden moet hebben gesticht. Het strafrechtelijk onderzoek is in overleg met de officier van justitie nu afgerond. De getroffen buren zijn vandaag door twee rechercheurs over de uitkomst van het onderzoek geïnformeerd.

Brand

De hulpdiensten kregen dinsdag 21 november 2023 omstreeks 03.00 uur een melding van een woningbrand aan de Elsbeemd. Het bleek te gaan om een dubbele woningbrand. De brandweer schaalde groot op met veel materieel en mankracht om deze brand te bestrijden. Tijdens het blussen werd in een van de twee woningen een overleden persoon aangetroffen. De bewoners van het andere huis, een stel met een tweejarig kindje, zijn via een raam op de eerste verdieping naar buiten gevlucht. Zij werden voor controle met de ambulance naar een ziekenhuis gebracht, maar mochten na behandeling weer naar huis. De politie heeft direct een uitgebreid onderzoek ingesteld.