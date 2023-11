Commandogroep KMar op GAE

De Koninklijke Marechaussee (KMar) Brigade Noord Nederland vestigt zich met ingang van maandag op Groningen Airport Eelde (GAE). De KMar is al actief op de noordelijke luchthaven, maar heeft besloten nu ook met haar commandogroep (brigadeleiding) te vestigen op GAE. De KMar waakt over de veiligheid van Nederland en het Caribisch gedeelte van het koninkrijk der Nederlanden, en wordt ingezet op plaatsen van strategisch belang, waaronder de luchthavens. KMAR is het onderdeel van Defensie dat onder andere belast is met grensbewaking en openbare orde en veiligheid op internationale luchthavens en zeehavens.

De KMar bestaat uit een staf, een eigen opleidingscentrum en een Landelijk Tactisch Commando. “Wij zijn heel blij dat we de commandogroep en een deel van onze support afdeling kunnen vestigen op GAE. Door de verhuizing wordt de samenwerking met de luchthaven nog beter dan hij al was. Tevens zitten we dicht tegen het openbaar bestuur aan. In geval van calamiteiten of incidenten op de luchthaven zijn de lijntjes kort” aldus Arjan Batelaan namens KMar Brigade Noord Nederland. Het biedt de KMar de mogelijkheid om in de noordelijke regio te vestigen. Hierdoor wordt de zichtbaarheid en de ondersteuning richting andere operationele teams van de KMar elders in de regio vergroot.

Op de luchthaven is men ook blij met de komst van de brigadeleiding: "De Koninklijke Marechaussee investeert hiermee in de veiligheid op onze luchthaven, hier zijn wij erg blij mee", aldus Meiltje de Groot, directeur Groningen Airport Eelde.