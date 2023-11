Oplichters in illegale puppyhandel in Europa, waaronder Nederland, ontmaskerd

Onderzoek uitgevoerd door dierenwelzijnsorganisatie Vier Voeters in samenwerking met onderzoeksbureau Tracks toont alarmerende ontdekkingen in de wereld van online puppyhandel in Europa. Het rapport is gebaseerd op uitgebreid onderzoek in Nederland, Verenigd Koninkrijk, Roemenië en Bulgarije tussen 2021 en 2022. De bevindingen in alle landen benadrukken hoe grensoverschrijdende handelaren jonge puppy's online verkopen, waarbij de identiteitsverificatie voor verkopers gebrekkig is en er onvoldoende bevestiging is van zowel de registratie van de puppy als die van de verkoper in een database voor microchipregistratie van huisdieren.

Er wordt geschat dat er jaarlijks een vraag is naar 8 miljoen honden in Europa. Om aan deze vraag te voldoen, worden elk jaar talloze puppy's illegaal door Europa vervoerd vanuit landen zoals Roemenië, Hongarije, Polen, Slowakije en Bulgarije. Via de drie belangrijkste Europese advertentiesites worden jaarlijks ongeveer 2,4 miljoen honden verhandeld, met een geschatte waarde van bijna 1,5 miljard euro.

In Nederland worden voornamelijk Marktplaats en Puppyplaats gebruikt als belangrijke platforms voor de illegale handel in puppy's. In het Verenigd Koninkrijk worden vooral populaire sites als Gumtree, Freeads en Pets4Homes hiervoor gebruikt. Een alarmerend aantal puppy's wordt illegaal geïmporteerd uit Oost-Europa en vervolgens op advertentiewebsites aangeboden.

Vier Voeters (als Nederlands deel van de internationale dierenwelzijnsorganisatie Four Paws) is al enige tijd bezig met de strijd tegen de illegale handel in puppy's online. Uit het onderzoek blijkt dat ondanks eisen die platformen hebben ingevoerd, zoals verplichte betaling voor controle, de foute puppyhandelaars nog steeds actief zijn. Ook blijkt dat een nieuwe wet, die vereist dat honden na november 2021 alleen mogen worden verkocht in Nederland als ze zijn gechipt, geregistreerd zijn bij de juiste instanties en een EU-paspoort hebben, door handelaars volledig wordt genegeerd. Zij registreren de puppy's niet in Nederland voordat ze ze verkopen.

In het Verenigd Koninkrijk adverteerde bijna een derde van de onderzochte geclassificeerde advertenties illegaal geïmporteerde puppy's, en in Nederland vertoonde 40% van de puppyadvertenties tekenen van illegale import. Op een van de onderzochte geclassificeerde advertentiesites in het Verenigd Koninkrijk bleek bijna de helft van alle puppyadvertenties illegaal geïmporteerde puppies te zijn. Onderzoekers volgden aanwijzingen uit de advertenties en ontmoetten eigenaren van puppyfarms, puppyhandelaren, die allemaal jonge puppy's te koop aanboden, velen met valse documentatie, evenals dierenartsen die medeplichtig waren.

In alle landen waar het onderzoek plaatsvond, werden wetten en dierenwelzijnseisen opzettelijk genegeerd, waarbij gewetenloze puppyhandelaren bedrieglijke methoden gebruikten om kopers te misleiden om illegaal geïmporteerde puppy's te kopen. Ze gebruiken meerdere online accounts, verschillende identiteiten, talloze telefoonnummers en valse locaties om puppy's zonder verantwoording te verkopen. Ze verkopen puppy's die te jong zijn met twijfelachtige dierenartsdocumentatie. Vroegtijdige scheiding kan leiden tot diverse gezondheids- en ontwikkelingsproblemen later in het leven vanwege de belasting die jonge puppy's tijdens het transport ondergaan. Bovendien kan een gebrek aan dierenartsenzorg en vaccinatie leiden tot de overdracht van ziekten zoals hondsdolheid, parvo, ringworm of parasieten naar de nieuwe eigenaren en andere huisdieren.

De meest gebruikte rassen in deze handel zijn:

Pomeriaan

Chow Chow

Teckel

Franse Bulldog

Maltezer

Chihuahua

Mopshond

Yorkshire Terriër



"Het begint bij de illegale puppyverkopers, die moeten worden aangepakt. Maar er ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij de advertentieverkopers. Wij zetten ons in voor een systeem met microchips. Zodat alle fokkers alleen honden op sites mogen aanbieden onder vermelding van deze chip. Op deze manier zijn verkopers traceerbaar en kunnen consumenten alleen nog maar legale puppy’s kopen. Verder hopen we mensen bewust te maken over wat voor dierenleed er schuilt achter die onlineadvertenties. De pups kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom doen wij het." vertelt Petra Sleven, directeur bij Vier Voeters.

De dierenorganisatie blijft dierenliefhebbers en toekomstige baasjes van honden informeren over hoe ze het best een hond kunnen aanschaffen. Ze benadrukken het belang van het adopteren van honden uit bijvoorbeeld dierenasiels, die in Nederland overvol zitten met zowel volwassen honden als puppy's. Vier Voeters zoekt in Nederland ook actief samenwerking met overheidsinstanties zoals het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en handhavingsorganisaties zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ze willen samenwerken om bij te dragen aan het oplossen van dit probleem. Hun doel is om een solide systeem op te zetten voor het volgen van de complete levensloop van een hond, zodat elke stap traceerbaar wordt.