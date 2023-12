Duurzame buitenzonwering wint aan populariteit

Buitenzonwering

Dat is ook duidelijk terug te zien in buitenzonwering. Steeds meer mensen kiezen voor oplossingen die functioneel zijn, maar houden daarbij ook rekening met het milieu. In dit artikel duiken we dieper in duurzame vormen van buitenzonwering. De voordelen van duurzame kwaliteit worden besproken en de verschillende mogelijkheden worden op een rijtje gezet. Bovendien werpen we een blik op de opkomst van duurzame zonwering die gebruik maakt van zonne-energie.

Buitenzonwering van duurzame kwaliteit

Duurzaamheid is niet langer alleen een modewoord, maar een belangrijk aspect bij het kiezen van nieuwe zonwering. Duurzame kwaliteit betekent dat het product een langere levensduur heeft, minder snel aan vervanging toe is en dat het minder belasting oplevert voor het milieu. Materialen die recyclebaar zijn of worden geproduceerd met minimale ecologische impact winnen terrein. Consumenten geven daarnaast de voorkeur aan producten die bijdragen aan een beter milieu en tegelijkertijd stijlvol ogen. Het is dan ook niet vreemd dat veel mensen kiezen voor maatwerk. Lees meer over op maat gemaakte zonwering voor een duurzaam, esthetisch én optimaal resultaat.

Soorten buitenzonwering: screens, rolluiken en zonneschermen

Er zijn diverse soorten buitenzonwering verkrijgbaar. Momenteel zijn dit de drie populairste producten op de markt waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat:

1. Screens: Deze moderne vorm van buitenzonwering is erg populair vanwege de strakke uitstraling en effectieve bescherming tegen zonlicht. Je kunt wel van binnen naar buiten kijken, maar niet andersom. Het is dus een goede manier om privacy te creëren zonder al het zicht en daglicht te verliezen. De screendoeken houden niet alleen felle zonnestralen tegen, maar verminderen ook de hitte in huis. Hierdoor hoeft er in de zomer geen airco gebruikt te worden, wat resulteert in een lager energieverbruik.

2. Rolluiken: Naast zonwering bieden rolluiken ook extra veiligheid voor een woning of bedrijfspand en optimale isolatie voor de ramen. Het helpt om een comfortabele binnentemperatuur op peil te houden en kan een ruimte daarnaast volledig verduisteren.

3. Zonneschermen: Een zonnescherm biedt schaduw op het terras of in de tuin. Hierdoor wordt de buitenruimte veel aangenamer tijdens de warme dagen. Ook kan het helpen om fel zonlicht in de binnenruimte te verminderen.

Duurzame buitenzonwering op zonne-energie

Een opvallende ontwikkeling in de wereld van buitenzonwering is de opkomst van solar zonwering. Hierbij zijn er zonnepanelen geïntegreerd in de screens, rolluiken of zonneschermen. Zonlicht en daglicht wordt omgezet in elektriciteit, waardoor de noodzaak van bekabeling en het gebruik van traditionele energiebronnen wordt verminderd. Dit bespaart niet alleen energie(kosten), maar verkleint ook de ecologische voetafdruk.