Eerste lichting dienjaarmilitairen klaar voor het echte werk

Defensie heeft 128 nieuwe jonge collega’s in de gelederen. Deze eerste lichting dienjaarmilitairen heeft de algemene militaire opleiding tot een goed einde gebracht. De groep in de leer bij de luchtmacht sloot deze vandaag als laatste af. Dienjaarmilitairen van de andere krijgsmachtdelen waren al eerder klaar met de opleiding.

De nieuwbakken luchtmachters haalden in 13 weken het beste uit zichzelf en elkaar. Ze gaan nu als volwaardig militair aan de slag bij het Defensie Helikopter Commando op Vliegbasis Gilze-Rijen. Daar dragen ze in ondersteunende taken bij aan het inzetbaar houden van onder meer Chinook-transport- en Apache-gevechtshelikopters.

Fysieke eisen

Dienjaarmilitairen bij de marine kregen in oktober als eersten hun felbegeerde baret. Dat gebeurde na een pittige eindoefening. De groep moest dan ook voldoen aan stevige fysieke eisen. Tijdens de 8 weken durende lessen staken ze verder veel op over allerhande militaire zaken. Zij draaiden mee met de reguliere opleiding voor matrozen.

En zoals dat hoort bij de marine, varen de jonge militairen mee op Zijner Majesteits schepen Makkum, Tromp, De Ruyter, Johan de Witt of Karel Doorman. Het bracht een aantal al in de havens van Londen, Glasgow, Newcastle en Kopenhagen.

Landmacht en marechaussee

De landmacht leidde in 10 weken meer dan 100 nieuwe collega’s op. Ze versterken onder meer 13 Infanteriebataljon in Assen, het bevoorradings- en transportcommando in Stroe, 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte en het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando in Vredepeel.

Een deel van de bij de landmacht opgeleide groep gaat aan de slag voor de marechaussee. Die krijgen bij het opleidings- en trainingscommando van dit krijgsmachtdeel ook nog les in grenspolitietaken. Daarna beginnen ze in januari bij de Brigade Grensbewaking op Schiphol.

3 kanten

Het Dienjaar maakt het mogelijk om een jaar lang een functie te vervullen bij de krijgsmacht. Het richt zich in eerste instantie op jongeren die een tussenjaar nemen na hun middelbare school of vervolgopleiding. Daarbij snijdt het mes aan 3 kanten. Defensie haalt zo extra personeel binnen en het stimuleert de jongens en meisjes in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Ze zijn tegelijkertijd ook ambassadeurs naar hun familie en vrienden. Dat versterkt de band tussen de krijgsmacht en samenleving.

Het Dienjaar kan een opmaat zijn naar een vaste baan bij Defensie. Naar verwachting willen veel deelnemers bij Defensie blijven. Als beroepsmilitair, burger of reservist. Maar zo niet, dan zijn dienjaarmilitairen door hun ervaring en persoonlijke vorming ook extra interessant voor toekomstige werkgevers.

De volgende lichting dienjaarmilitairen komt op in januari en telt 190 kandidaten.