Stadskanaal biedt tijdelijk 200 asielzoekers onderdak vanwege overvol COA Ter Apel

'Zorgelijke en schrijnende situatie Ter Apel'

In Ter Apel is opnieuw een zeer zorgelijke en schrijnende situatie ontstaan. Mensen dreigen opnieuw op het gras te moeten slapen. Het COA heeft de gemeente Stadskanaal daarom gevraagd om tijdelijk 200 mensen onderdak te bieden. 'De gemeente Stadskanaal heeft besloten mee te werken en stelt het grasveld aan de Manegelaan beschikbaar voor crisisnachtopvang', zo meldt de gemeente dinsdag.

Onderdak voor de nacht

'De tenten die daar geplaatst gaan worden bieden onderdak voor de nacht aan 200 mensen en worden geschikt gemaakt voor opvang tot en met eind januari 2024. De opbouw van de verwarmde tenten start vandaag en ze worden naar verwachting aanstaande donderdag in gebruik genomen', aldus de gemeente.

Al eerder nachtopvang aan Manegelaan

Van juni tot en met december 2022 hebben aan de Manegelaan ook tenten gestaan voor noodopvang om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. De opvang is toen in goede orde verlopen. Het COA, Rode Kruis en Vluchtelingenwerk werken samen op de locatie. Het is de bedoeling dat mensen ’s avonds met de bus aankomen, een warme maaltijd eten en een slaapplek krijgen. Zij vertrekken vervolgens de volgende morgen terug naar Ter Apel.

'We kunnen en wíllen niet anders dan helpen'

'We zien het als onze verantwoordelijkheid om bij te springen', zegt wethouder Ingrid Sterenborg. 'Ook al doen we al heel veel in onze gemeente als het gaat om de opvang van asielzoekers. Het liefst zou ik zien dat iedere gemeente in Nederland haar verantwoordelijkheid pakt, maar in de praktijk is dat helaas anders. De keuze voor tenten is in dit jaargetijde verre van ideaal. Dat realiseren we ons heel goed. Maar de situatie in Ter Apel is enorm schrijnend. Daarnaast is het nu eenmaal beter om in een verwarmde tent te slapen dan buiten op de grond. Daarom kunnen en wíllen we niet anders dan Ter Apel en de mensen om wie het gaat helpen.'

Steun gemeenteraad

De gemeenteraad van Stadskanaal steunt het besluit om de Manegelaan in te richten als crisisnoodopvang. Alle raadsfracties geven aan dat het goed is dat Stadskanaal de humanitaire kant voorop zet. Toch zijn er ook zorgen: 'Hoe voorkomen we dat wij wéér in het gat springen dat andere gemeenten laten ontstaan? Dit is een gezamenlijk vraagstuk, laat elke gemeente daarin zijn aandeel nemen!'