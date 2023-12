Vier Telegramgroepen offline; politie verstoort handel in vuurwerk

Vuurwerkspecialisten van de politie hebben eind november ingegrepen in vier Telegramgroepen waarin op grote schaal voor consumenten verboden vuurwerk werd verhandeld. In deze groepen waren zo’n 9000 leden actief. De minderjarige beheerder wordt op korte termijn verhoord.

De minderjarige beheerder uit de gemeente Noardeast-Fryslân wordt verdacht van het faciliteren van de handel in het verboden vuurwerk, soms met de kracht van explosieven. Hij is op dit moment nog niet aangehouden, maar wordt later op het bureau ontboden om daar te worden verhoord. Mogelijk heeft deze jongen de groepen aangemaakt en beheerd. De (persoons)gegevens die in de groepen rondgingen zijn veiliggesteld en (meer) aanhoudingen worden niet uitgesloten. Vorig jaar november werd in Noord-Nederland ook een Telegramgroep waarin zwaar, illegaal vuurwerk werd verhandeld offline gehaald en recent nog in Breda. Nu lukte dat opnieuw bij vier verschillende groepen tegelijk. Het offline halen van de groepen gebeurde onder regie van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM), met expertise van collega’s in de eenheid Noord-Holland.

Vuurwerkhandel op grote schaal

In de Telegramgroepen met namen als “Vuurwerkspot (HANDEL)” en “PyroSpot (HANDEL)” werden op grote schaal verboden vuurwerk en explosieven aangeboden. De Telegramgroep faciliteerde de handel en maakte deze mogelijk. Dit vuurwerk werd gekocht om zelf weer door te verkopen of voor eigen gebruik. In de verschillende groepen waren in totaal zo’n 9000 leden aangesloten.

Anoniem handelen in vuurwerk

Accounts en groepen die zich (online) bezighouden met criminele activiteiten, zoals de handel in dit verboden vuurwerk, doen er alles aan om hun gegevens afgeschermd te houden en zowel handelaren als kopers wanen zich op Telegram anoniem. Via de telefoon van de beheerder van de vier groepen is het gelukt het beheer van de Telegramgroepen over te nemen om de handel te verstoren en te stoppen. Toen de politie toegang had tot de Telegramgroepen hebben agenten direct van zich laten horen door het hier onderstaande bericht te versturen. De data uit de Telegramgroepen is veiliggesteld en gaat leiden naar andere handelaren en meer aanhoudingen.