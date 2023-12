Vernieuwde Apaches per C-17 overgevlogen van VS naar Nederland

De eerste 2 gemoderniseerde Apaches AH64E (Echo) zijn na een flinke upgrade in de Verenigde Staten terug in Nederland.

Vliegbasis Woensdrecht

'De twee gevechtshelikopters kwamen rond het middaguur met een militair C-17 transportvliegtuig aan op Vliegbasis Woensdrecht. Na deze Apaches komen er tot medio 2025 nog 18 exemplaren terug', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Tussentijds noodzakelijk onderhoud en upgrades

De Apache Echo is de gemoderniseerde variant van de Apache Delta (AH-64D). Defensie beschikt er sinds 1997 over. De gevechtshelikopter is sindsdien veelvuldig wereldwijd ingezet. Na 20 jaar intensief gebruik, met tussentijds noodzakelijk onderhoud en upgrades, was een grote modernisering noodzakelijk. Die moet zorgen dat de Apache ook in de komende decennia operationeel relevant blijft.

Nieuw radarsysteem en verhoogd motorvermogen

Zo beschikt de ‘Echo’ onder meer over nieuwe radarsystemen, sensoren, en radio- en navigatiesystemen. Andere snufjes zijn moderne composieten rotorbladen en een verhoogd motorvermogen. Door de upgrade beschikt Defensie over effectieve en toekomstbestendige gevechtshelikopters, inzetbaar tot 2050.

Boeing

De modernisering van de helikopters gebeurde hoofdzakelijk bij fabrikant Boeing. Daar zijn de machines in hun geheel ontmanteld. Sommige componenten werden getest, hergebruikt of vervangen ten behoeve van de gemoderniseerde helikopter.

Onderhoud en testen

Op Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) worden de Apaches in vliegbare conditie gebracht. Dat houdt in dat de toestellen in elkaar worden gezet en het nodige onderhoud krijgen. Na een traject van systeemimplementaties en controles volgt een bewijs van luchtwaardigheid.

Vliegbasis Gilze-Rijen

Na nog een aantal testvluchten vliegen de Apaches over een aantal maanden naar hun thuisbasis. Dat is het Defensie Helikopter Commando op Vliegbasis Gilze-Rijen. Daar worden de 20 Echo’s bij het 301 squadron gestationeerd. Nog eens 6 exemplaren heeft Defensie op dit moment al in gebruik bij het 302 trainingssquadron in het Texaanse Fort Cavazos in de Verenigde Staten. In 2025 komen hier 2 toestellen bij.