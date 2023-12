Vanaf vandaag met 'slakkengang' door Amsterdamse binnenstad

30 m/h borden

Amsterdam heeft de straten die het betreft voorzien van de vertrouwde 30 km/u-borden. De nieuwe maximumsnelheid is best even wennen. Zeker voor mensen die dagelijks achter het stuur zitten. 'De maximum rijsnelheid van 30 k,/h per uur doe je voor je eigen veiligheid. En voor scholieren onderweg naar school, fietsers op weg naar hun werk, overstekers en voetballertjes in de buurt. Als we allemaal wat langzamer rijden, kan iedereen veilig en onbezorgd aan het verkeer deelnemen', zo meldt de hoofdstad.

Veel mensen voelen zich onveilig

Het wordt steeds drukker op de weg en het fietspad. Ongeveer twee derde van alle mensen voelt zich onveilig in het stadsverkeer. Gemiddeld vinden er in Amsterdam meer dan 3 ernstige ongelukken per dag plaats. Daarom voert de gemeente Amsterdam de nieuwe maximumsnelheid van 30 km/h op veel wegen in. Het gaat om 80 procent van alle wegen in de binnenstad.

20 tot 30 procent minder ernstige ongelukken

De overlevingskans van een voetganger die wordt aangereden door een auto die 30 kilometer per uur rijdt is 10 procent hoger dan als die auto 50 kilometer per uur rijdt. Bestuurders hebben meer tijd om informatie te verwerken en goed te reageren op onverwachte situaties. Het verkeerslawaai halveert en de stad wordt daardoor stiller, en buiten zijn is prettiger.

Meer dan 4.000 borden

De nieuwe borden zijn al geplaatst. Vannacht zijn ook de stickers verwijderd en is de maximumsnelheid van 30 km/h een feit.

Fatbikes en scooters

De maximumsnelheid geldt voor iedereen op de rijbaan en het fietspad. Dus ook voor scooters en elektrische fietsen. Wie te hard rijdt, riskeert een boete.

Extra lijnen op de weg

Wegen die 50 kilometer per uur blijven, krijgen extra lijnen. Zo is het verschil duidelijk. Door het natte weer zijn nog niet alle wegmarkeringen aangebracht. De gemeente Amsterdam werkt de komende tijd extra hard om ook dit af te ronden.