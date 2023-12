Gratis toegang Kamp Westerbork als medicijn tegen toenemende polarisatie en antisemitisme

Gratis toegang

De toegang was voor bezoekers vandaag gratis. Met een veelzijdig programma werd aandacht besteed aan Westerbork als historische plek, aan de betekenis van Chanoeka binnen het Jodendom en persoonlijke verhalen.

Indringende ontmoetingen

"'Zorg dat u weg bent", kregen mijn ouders te horen. Maar ze besloten niet onder te duiken. Ze wilden met ons gezin van vier samenblijven, maar dat was in de onderduik praktisch onmogelijk". Micha Gelber zat als kind gevangen in Westerbork en vertelde in het museum over zijn ervaringen. Ook Naomie Levie-Koster deelde haar familieverhaal met de bezoekers. Haar ouders maakten de bevrijding van kamp Westerbork mee.

Licht als symbool

Tijdens het centrale deel van het programma vertelde Jelmer Holwerda van het Herinneringscentrum over Chanoekavieringen in kamp Westerbork. Hij deelde een aantal bijzondere getuigenissen en gaf achtergrondinformatie bij de beroemde foto van Rudolf Breslauer. Irene Zwiep van de Universiteit van Amsterdam vertelde over de betekenis van Chanoeka binnen het Jodendom. Staatssecretaris Maarten van Ooijen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stak tenslotte de chanoekia aan.

Veel belangstelling

Met 750 bezoekers kon de open dag op veel belangstelling rekenen, meer dan vijf keer zo veel als deze zondag een jaar geleden. Directeur Bertien Minco: "We zijn erg blij dat zo veel mensen gehoor hebben gegeven aan onze oproep tot kennisdeling en ontmoeting vandaag in het Herinneringscentrum. Het was een indrukwekkende dag."