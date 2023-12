Man in appartement Oss doodgeschoten, politie houdt twee vrouwen aan

In een appartement aan de Hertewissel in Oss is zaterdagavond een 23-jarige man om het leven gekomen bij een schietincident.

Man dood in woning

Agenten reageerden zaterdagavond kort na 22.00 uur op een melding dat er in een woning zou worden geschoten. 'Toegesnelde agenten troffen de 23-jarige man uit Oss levenloos aan', zo meldt de politie zondag.

Twee vrouwen aangehouden

'Kort daarna zijn in verband met het opgestarte onderzoek twee vrouwen van 36 en 31 jaar uit Oss aangehouden. Zij zijn ingesloten op het bureau en worden verhoord. We onderzoeken wat hun mogelijke betrokkenheid is geweest bij het incident', aldus de politie.

'Alle scenario’s staan nog open'

Het onderzoek naar het dodelijk schietincident zaterdagavond in een appartement aan de Hertewissel in Oss is nog in volle gang. Rechercheurs proberen met het natrekken van sporen, het horen van getuigen en het doen van buurtonderzoek erachter te komen wat er precies gebeurd is in de woning. Alle scenario’s staan nog open.