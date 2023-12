Broers en hun moeder uit Drentse Witten verdacht van witwassen

'Het is het topje van de ijsberg', zo omschrijven de officieren van justitie datgene wat zij wettig en overtuigend bewezen achten in dit onderzoek.

Broers en moeder

'Voor de rechtbank in Assen eisen zij tot 42 maanden gevangenisstraf tegen twee broers en hun moeder. Zij worden onder meer verdacht van fraude, valsheid in geschrift en witwassen van geld dat verdiend is met criminele transacties', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Ruim driekwart miljoen aan cash in ingegraven ton

De verdenkingen komen vooral voort uit meerdere doorzoekingen in 2018. Op het terrein van een grote paardenstal in het Drentse Witten is daarbij veel gevonden. Daar is in een plastic ton in de grond - onder een werkbank - 763.000 euro aan contanten aangetroffen, vrijwel geheel in biljetten van 500 euro.

Jubileumtas supermarkt

Het geld was verpakt in een plastic tas van een supermarkt. Het gaat om een jubileumeditie van die tas die pas na 1 januari 2018 verkrijgbaar was. In combinatie met DNA-materiaal is het geld te linken aan de drie verdachten. De jubileumeditie van die tas bewijst dat het geld daar nooit voor 2018 in een ton kan zijn gelegd.

Bijna 140.000 cash onder matras moeder

Opmerkelijk is in dit onderzoek ook de vondst van 149.000 euro aan contanten in een woning in Amstelveen en van bijna 140.000 euro onder het matras van de 72-jarige moeder in haar huis in Witten. Deze vrouwelijke verdachte was de partner van de overleden vader van de broers, eigenaar van de grond van de stallen en vennoot van die stallen. Haar medevennoot is haar 50-jarige zoon.

Ander proces

De 52-jarige verdachte in deze zaak is op 3 juni 2021 onherroepelijk veroordeeld voor het witwassen van een kleine half miljoen euro. De rechtbank in Amsterdam legde hem daarvoor een celstraf van achttien maanden op.

Zwijgen

De verdachten geven geen verklaring voor de legale herkomst van het geld. Zij zwijgen. Het OM vermoedt betrokkenheid van de beide broers met drugslijnen in de wereld van de criminaliteit. Volgens de officieren van justitie kan het daarnaast niet anders dan dat het gevonden geld afkomstig is uit enig misdrijf. “Het zijn vooral briefjes van 500 euro. Deze worden in het normale betalingsverkeer zelden gebruikt, maar komen wel voor in het criminele milieu. Daarnaast is het hoogst ongebruikelijk om grote hoeveelheden contant geld te bewaren onder de grond.”

Wapen achter wijzerplaat

Bij de doorzoekingen bij de stal in Witten zijn opmerkelijke voorwerpen gevonden, zoals een partij hennep en een ontsteker van een antitankmijn. Ook is een stroomstootwapen, pepperspray, vuurwapens en munitie aangetroffen. Een vuurwapen lag achter de wijzerplaat van een staande klok. Het bezit van het vuurwapen en de aanwezigheid van de munitie kan volgens het OM gelinkt worden aan twee van de drie verdachten.

Façade

In dit onderzoek staat ook het hebben van een vals rijbewijs, hypotheekfraude en het valselijk opmaken van facturen op de tenlastelegging. Zo heeft de 49-jarige broer een las- en klusbedrijf. Dat bedrijf stuurt veel dubieuze facturen. Deze worden wel betaald, maar de diensten worden niet geleverd. De officieren omschrijven het bedrijf als een façade. “Er is geen inkoop, er is geen dienstverlening en er wordt niet gelast. Er is slechts sprake van een valse facturenstroom die onderdeel is van een constructie, waarmee schijnbaar legale inkomsten worden gegenereerd.”

Strafeisen

Naast de verbeurdverklaring van het aangetroffen geld eist het OM een celstraf van 42 maanden tegen de 50-jarige broer, 30 maanden tegen de 52-jarige broer en 20 maanden tegen de 72-jarige vrouw. In dit onderzoek wordt ook nog een vrouw verdacht van hypotheekfraude. Tegen deze 43-jarige partner van een van de broers uit eist het OM een taakstraf van 180 uur en een maand voorwaardelijke celstraf. Alle verdachten komen uit de gemeente Assen. De rechtbank in Assen laat na de inhoudelijke behandeling van deze zaak weten wanneer het uitspraak doet.