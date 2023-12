Oud-directeur kinderstichting krijgt 9 jaar cel en tbs voor ontucht met minderjarigen

TBS

'Ook legt de rechtbank tbs met dwangverpleging op aan de verdachte. De man was directeur van een stichting die wensen van ernstig zieke kinderen of hun broertjes en zusjes in vervulling liet gaan. Daarnaast was hij jeugdtrainer bij een voetbalclub', zo meldt de rechtbank vrijdag.

Ontucht

Vanuit zijn functies kwam hij veelvuldig in contact met kinderen en hun ouders. Hij organiseerde uitjes en tripjes naar voetbalwedstrijden en gaf cadeaus aan de kinderen. Uit verschillende bewijsmiddelen, waaronder aangiftes en verklaringen van ouders en kinderen, kwam naar voren dat de man in verschillende perioden tussen 2006 en 2021 ontuchtige handelingen pleegde bij dertien minderjarige jongens.

Logeren

Zo bleek dat de jongens op het initiatief van verdachte op zijn schoot mochten zitten tijdens het autorijden zodat zij aan het stuur zaten. Vervolgens ging de verdachte met zijn handen over of in de kleding van de kinderen en betastte hen. Ook logeerden meerdere jongens bij verdachte thuis, waarbij de man samen met hen in één bed sliep. Daarbij betastte hij de jongens en verrichte hij ontuchtige handelingen van zeer vergaande aard. Een aantal jongens werd gevraagd om ontuchtige handelingen bij de man zelf te verrichten.

Vertrouwen beschadigd

De verdachte ontkende de ontucht ten aanzien van alle jongens, met uitzondering van het misbruik van één jongen dat op filmbeelden staat. De ontkennende houding van de man zorgt volgens de rechtbank voor extra leed bij zijn slachtoffers en hun ouders. De rechtbank rekent het de man aan dat hij het vertrouwen van zowel de jongens als hun ouders won, om vervolgens de jongens te gebruiken voor zijn eigen lusten. De man heeft daarmee het vertrouwen van zowel de ouders als de jongens ernstig beschadigd en de seksuele ontwikkeling van de jongens verstoord.

Lange gevangenisstraf

De rechtbank is van oordeel dat gelet op de hoeveelheid, de aard en ernst van de strafbare feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd en de langdurige periode waarin deze zijn gepleegd, niet anders kan worden gereageerd dan met oplegging van een lange gevangenisstraf.

Pedofiel stoornis

Bij de strafmaat heeft de rechtbank gekeken naar vergelijkbare ontuchtzaken. De rechtbank komt tot een gevangenisstraf van 9 jaar. De rechtbank stelt vast dat er sprake is van een pedofiele stoornis en baseert zich daarbij op de adviezen van deskundigen. Daarom legt de rechtbank ook tbs met dwangverpleging op aan de verdachte. De officier van justitie eiste vorige maand 12 jaar cel en tbs tegen de man.