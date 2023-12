Lichaam spookrijder A2 gevonden in visvijver Maastricht

Gevaarlijk rijgedrag

'Later kwamen nieuwe meldingen van gevaarlijk rijgedrag en het bleek om dezelfde automobilist te gaan. Uiteindelijk trof de politie de auto van de betreffende bestuurder aan in een weiland in Itteren. 'De bestuurder werd later getraceerd op een eilandje in de visvijver bij Itteren. De brandweer en politie startten vervolgens een zoektocht naar de man', zo meldt de politie.

Weiland

Na de melding van de spookrijder ging de politie op zoek naar de man. De bestuurder ontweek politieauto’s en vluchtte weg. Korte tijd later kwamen vanuit Bunde meldingen van weggebruikers dat een automobilist zeer gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Het bleek om dezelfde bestuurder te gaan. De politie kwam de man op het spoor op het moment dat hij op een voetpad reed. Hij ging rustiger rijden om vervolgens weer op de vlucht te slaan.

Vastgereden in weiland

Agenten troffen de auto later in een weiland in Itteren waar hij zichzelf had vastgereden. Een zoektocht naar de bestuurder eindigde bij de nabijgelegen visvijver waar de man op een eilandje in de vijver stond. Hij reageerde niet op verzoeken van de agenten. In plaats daarvan liep hij de visvijver in en uit. Op enig moment bleef de man in het water. Politieagenten hebben tevergeefs geprobeerd de man uit het water te halen. Politie en brandweer zijn daarop gestart met een zoekactie.

Update dinsdag 15.00 uur

Hulpdiensten hebben dinsdag, Tweede Kerstdag, een stoffelijk overschot geborgen uit de visvijver aan de Stuifkensweg in Maastricht. Het gaat om een 43-jarige man uit Buchten waar gisteren al naar is gezocht', aldus de politie die het onderzoek heeft gesloten.