Politie pakt verdachte op in onderzoek dodelijke schietpartij Markt Geleen

Onderzoek nog volop bezig

Het onderzoek is nog steeds in volle gang. Bij dit geweldsincident kwam zaterdagavond een man van 55 jaar uit Geleen om het leven. Een team van zo’n 25 rechercheurs is onder andere met tactisch, forensisch, digitaal en buurtonderzoek bezig. Naast onderzoek op de plaats delict worden ook de achtergronden en contacten van het slachtoffer in beeld gebracht. Maar ook andere meldingen, die mogelijk verband kunnen houden met het schietincident, worden uit gerechercheerd.

'Zeer ernstige zaak'

'Dit is een zeer ernstige zaak' aldus de leider van het grootschalige rechercheteam. 'Een schietpartij met dodelijke afloop in openbaar gebied waar op dat moment, zo vlak voor kerst, nog vele mensen op pad waren, heeft een zeer grote impact. Reden om dit grootschalig op te pakken en alles uit de kast te halen om deze zaak op te lossen'.

Op auto geschoten op A76

Op eerste Kerstdag is onder andere onderzoek verricht op de A76. Ter hoogte van Nuth zou zaterdagmiddag tussen 17.00 en 17.30 uur een schietincident hebben plaatsgevonden. Volgens de melding zou vanuit een personenauto op een andere auto geschoten zou zijn. Het zou hier gaan om een donkerkleurige, mogelijk zwarte, en een grijze personenauto. Onderzocht wordt nu of er een verband gelegd kan worden met het dodelijke schietincident op de Markt.

Spoor

Naast het onderzoek op de A76 zijn ook andere meldingen onderzocht. Door één van deze meldingen kwam de politie de verdachte op het spoor en dit resulteerde in de aanhouding van hem op dinsdagochtend. Na zijn aanhouding hebben in meerdere woningen doorzoekingen plaatsgevonden.

Vluchtauto en route

Verder is uit onderzoek naar voren gekomen dat de donkerkleurige auto waarover eerder bericht is, vermoedelijk een zwarte Opel Corsa betreft. De auto is weggereden vanaf de Markt in Geleen richting Rijksweg Zuid / Centrum en vervolgens richting A76 of Glanerbrook.

Beperkingen

De verdachte heeft beperkende maatregelen opgelegd gekregen. Dat betekent onder andere dat de verdachte enkel contact met zijn advocaat mag hebben.

Er kunnen dan ook verder geen inhoudelijke mededelingen over het onderzoek gedaan worden.

Informatie

Ondanks de aanhouding is het rechercheteam nog steeds op zoek naar informatie en beelden. En dan met name beelden die gemaakt zijn tussen 17.00 en 17.30 uur op zaterdagmiddag 23 december en waarop een zwarte auto c.q. zwarte Opel Corsa, al dan niet in combinatie met een grijze auto te zien is. Dit kunnen foto’s, filmpjes maar ook dashcambeelden zijn. Maar ook mensen die andere informatie hebben, bijvoorbeeld die het slachtoffer kenden, of iets gezien hebben op de Markt in Geleen of op de A76, kunnen zich melden bij de politie.