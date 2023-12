Politie past nieuwe aanpak toe bij aankomende jaarwisseling

'Per plaats of buurt is een specifieke aanpak voorbereid waarbij de politie zowel in de aanloop als gedurende de nieuwjaarsnacht nauw optrekt met sleutelfiguren in de wijk', zo meldt de politie donderdag.

Geïnvesteerd in contact met sleutelfiguren

Om incidenten tijdens de nieuwjaarsnacht zo veel mogelijk te voorkomen, heeft de politie geïnvesteerd in contact met sleutelfiguren uit wijken en relevante netwerken. Samen met hen is gekeken naar de beste aanpak voor die specifieke buurt.

'Weten waar de risico's zitten'

Peije de Meij, landelijk coördinator jaarwisseling bij de politie: 'Samen met burgers werken wij aan een veilig verloop van de jaarwisseling in hun wijk en buurt. Op die manier weten wij waar de risico’s zitten en kunnen we sneller en effectiever handelen wanneer dat nodig is. Tijdens de nieuwjaarsnacht ligt onze prioriteit bij het veilig laten verlopen van de jaarwisseling voor burgers, collega’s en collega-hulpverleners.'

'Genoeg agenten op de been'

Ondanks personeelstekorten zijn tijdens de jaarwisseling genoeg agenten op de been, stelt De Meij. De jaarwisseling is de drukste nacht van het jaar. Dat vraagt van ons dat we keuzes moeten maken en handhaven waar dat het meest nodig is. Dit verschilt per situatie. Bij excessen treden we op. Hierbij hebben we vertrouwen in het vakmanschap van de politiemedewerkers.

Geweld tegen hulpverleners

Afgelopen jaar kregen 155 politiecollega’s gedurende de nieuwjaarsnacht te maken met geweld. In veel plaatsen werden politieambtenaren bekogeld met explosief vuurwerk. Peije de Meij: 'Politiemensen zijn professionals die hun werk zo goed mogelijk willen doen. Veel te vaak hinderen of bemoeien omstanders zich met politiewerk of het werk van hulpverleners, met alle gevolgen van dien. Afgelopen jaar zijn in verschillende eenheden agenten gewond geraakt of hebben ze blijvende gehoorschade opgelopen nadat ze werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Dat is onaanvaardbaar. Houd het gezellig met elkaar en ga voorzichtig om met vuurwerk.'

Bereikbaarheid hulpdiensten

Vanzelfsprekend staan de medewerkers van de meldkamer, politie, brandweer, veiligheidsregio’s en ambulancezorg paraat tijdens de jaarwisseling. Er is gebruikelijk sprake van topdrukte en dus is het belangrijk dat 112 bereikbaar blijft voor mensen in nood. Daarom is het goed te weten wie je waarvoor belt. Is er acuut levensgebaar? Bel dan 112. Is er geen spoed en wil je toch de politie spreken? Bel dan 0900-8844.