Rechtszaak dood Peter R. de Vries start op 23 januari

'Bunker'

'De zittingen worden vanwege de beschikbare ruimte in de rechtbank aan de Parnassusweg gehouden in de 'bunker', de rechtbank in Amsterdam Osdorp', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Vermeende uitvoerders en opdrachtgevers

De ene strafzaak gaat over de vermeende uitvoerders van de moord op de Vries (Iraklia) en de andere strafzaak over de vermeende opdrachtgever(s) van en andere betrokkenen (Hendon) bij de moord op De Vries. In juni 2022 eiste het OM tweemaal levenslang in Iraklia. De rechtbank is echter niet tot een uitspraak gekomen vanwege nieuwe informatie en besloot dat het proces over moest.

Negen verdachten

In totaal staan negen verdachten terecht. Het OM begint op 30 januari met het requisitoir en zal op 31 januari 2024 de strafeisen uitspreken. Op die dag start de zitting om 09.00 uur. In totaal heeft de rechtbank elf zittingsdagen uitgetrokken.

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.