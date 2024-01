Militairen helpen RWS bij aanleg tijdelijke dam Maastricht

Aanleg tijdelijk dam

'Zij gaan Rijkswaterstaat helpen, zodat er een tijdelijke dam gemaakt kan worden. Defensie komt hiermee tegemoet aan een verzoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De militairen staan vanaf vandaag tot en met maandag paraat', zo meldt het ministerie van Defensie vrijdag.

Nooddam

Genisten van de landmacht ondersteunen bij de opbouw van een nooddam.

Het gaat om genisten van de landmacht. Deze militaire bouwvakkers leggen een veerverbinding aan tussen de oost- en westoever van de Maas. Een civiele aannemer kan op die manier met al het materieel oversteken naar een gebied dat door de sterke stroming nu onbereikbaar is.

Waterpeil regulieren

Deze aannemer gaat vervolgens vanaf twee kanten een tijdelijke dam aanleggen. Dat gebeurt met grote graafmachines en stenen. Op die manier kan het waterpeil worden gereguleerd. Deze nooddam komt aan het begin van de inlaat te liggen.

Pijler brug verzakt

Eerder deze week spoelde door hoog water een deel van een overlaatdam bij Boscherveld weg. Hierdoor stroomt water versneld de Maas in via de overlaat. Als gevolg hiervan sloeg gisternacht een woonboot los. Deze dreef af en raakte de brug bij de Stuwweg. Door de sterke stroming verzakte een van de pijlers in het midden van de brug, waardoor sprake is van instortingsgevaar.

Regiment Genietroepen

De militairen maken deel uit van het Regiment Genietroepen, het oudste regiment van de krijgsmacht. Het vierde vorig jaar het 275-jarig bestaan. Genisten zijn in staat in korte tijd bruggen, wegen en schuilplaatsen te bouwen.